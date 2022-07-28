Як пише Politeka.net , Камалія – відома українська співачка. Зірку прозвали найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. У пари є двоє дочок-близнючок Арабелла та Мірабела. Камалія, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами, зайнявшись благодійністю для українських біженців.
Не забуває Камалія про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу зірка поділилася кадрами із літа 2018 року. На першому фото Камалія була в піджаку, під яким нічого не виявилося.
"Все буде Україна. Є що згадати та за що боротися. Літо 2018", - написала Камалія.
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"Наша українська маленька чарівна принцеса", "Дуже красива жінка, захоплююсь вами", "Неперевершена красуня, а коней, Камалія, ох як шкода".
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