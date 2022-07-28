Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица. Звезду прозвали самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У пары есть двое дочерей-близняшек Арабелла и Мирабелла. Камалия, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками, занявшись благотворительностью для украинских беженцев.

Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами из лета 2018 года. На первом же фото Камалия была в пиджаке, под которым ничего не оказалось.

"Все будет Украина. Есть что вспомнить и за что бороться. Лето 2018", - написала Камалия.

"Наша украинская маленькая волшебная принцесса", "Очень красивая женщина, восхищаюсь вами", "Непревзойденная красотка, а лошадок, Камалия, ох как жалко".

Напомним, самая богатая певица Украины похвасталась, как ее балует муж-миллиардер на курорте

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала, как с детьми наслаждается каникулами

А еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины улетела за границу, чтобы записать песню