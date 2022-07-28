Як пише Politeka.net, Лідія Таран - популярна українська телеведуча, яка багато років активно веде соціальні мережі та розповідає про те, що відбувається в країні. Довгий час ведуча разом із донькою жила у Франції, щоб убезпечити дитину. Однак тепер вирішила повернутись.

Нагадаємо, до будинку Лідії у Києві потрапила ракета, залишатися в ньому дуже небезпечно. Цей ЖК у центрі міста вже двічі зазнавав ворожих ударів.

«І сльози, і сміх, і обійми ми не бачилися п'ять місяців і невідомо, коли побачимось знову, але частка України зараз у кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частку взяти з собою в Європу буквальному сенсі цього слова — занадто багато їх залишилося навколо після двох попадань російських ракет до її житлового комплексу», — висловилася колега та подруга Лідії Марічка Падалко.

Вона додала, що їм вдалося нарешті виділити час, щоб зустрітися та підтримати один одного після всього, що з ними трапилося. Сама Марічка довго не мала зв'язку з чоловіком, який вирушив воювати.

Раніше телеведуча в новому посту торкнулася хворої теми, опублікувавши фото з дочкою.

"Виїхати з Києва vs залишитися в місті. Я поїхала. щоб вивезти малечу. І не повернулася, бо не хочу кидати її саму. Це нормально", - написала Лідія Таран.

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