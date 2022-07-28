Как пишет Politeka.net, Лидия Таран - популярная украинская телеведущая, которая много лет активно ведет социальные сети и рассказывает о происходящем в стране. Долгое время ведущая вместе с дочкой жила во Франции, чтобы обезопасить малышку. Однако теперь решила вернуться.

Напомним, в дом Лидии в Киеве попала ракета, оставаться в нем очень опасно. Этот ЖК в центре города уже дважды испытывал вражеские удары.

«И слезы, и смех, и объятия — мы не виделись пять месяцев и неизвестно, когда увидимся снова, но доля Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-нибудь частицу взять с собой в Европу буквальном смысле этого слова — слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилищный комплекс», — высказалась коллега и подруга Лидии Маричка Падалко.

Она добавила, что им удалось наконец-то выделить время, чтобы встретиться и поддержать друг друга после всего, что с ними случилось. У самой Марички долго не было связи с мужем, который отправился воевать.

Ранее телеведущая в новом посте затронула больную тему, опубликовав фото с дочерью.

"Выехать из Киева vs остаться в городе. Я уехала. чтобы вывезти малышку. И не вернулась, потому что не хочу бросать ее саму. Это нормально", - написала Лидия Таран.

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