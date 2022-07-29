Як повідомляє Politeka.net , відома телеведуча Катя Осадча, допомагає українцям знайти близьких, займається справами свого фонду та активно висвітлює ситуацію в країні. Наразі телеведуча повністю поглинена роботою з постраждалими.

Катерина цього разу розповіла історію, яка запам'яталася багатьом.

«Сьогодні отримала тисячі повідомлень та відміток, що до кричущої нагоди в Італії, коли батьки стали заручниками бюрократичної пастки і хочеться вірити, що непорозуміння, інакше повірити в те, що документів від батьків недостатньо. (Пряма мова мами в каруселі)

Зараз справа за органами влади в Україні і це питання обов'язково вирішиться, і дочка буде з мамою, але скільки жаху, нервів та розпачу для мами, окрім того, що вже існує, принесла ця ситуація» - висловилася Катерина.

Відомо, що справою вже особисто опікується Дар'я Герасимчук – уповноважена президента України з прав дитини.

У мережі вражені тим, що відбувається:

«Який жах тримайтеся 🙏; Який жах 🤬🤬бідна сім'я 💔; Немов у рабство потрапили; Дякую за небайдужість 🙏допоможіть цій жінці будь ласка 😢; Це просто якийсь сюр! 🤯🤯; Якась дичина, взагалі бюрократією мізки запудрили...; Дякую, за не байдужість; Боже якісь ненормальні люди!».

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.