Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая, помогает украинцам найти близких, занимается делами своего фонда и активно освещает ситуацию в стране. Сейчас телеведущая полностью поглощена работой с пострадавшими.
Катерина в этот раз рассказала историю, которая запомнилась многим.
«Сегодня получила тысячи сообщений и отметок, что до вопиющего случая в Италии, когда родители стали заложниками бюрократической ловушки и хочется верить, что это недоразумения, иначе поверить в то, что документов от родителей недостаточно. (прямая речь мамы в карусели)
Сейчас дело за органами власти в Украине и этот вопрос обязательно решится, и дочь будет с мамой, но сколько ужаса, нервов и отчаяния для мамы, кроме уже существующего, принесла эта ситуация» - высказалась Катерина.
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Известно, что делом уже лично занимается Дарья Герасимчук – уполномоченная президента Украины по правам ребенка.
В сети потрясены происходящим:
«Какой ужас😢 держитесь🙏; Какой ужас 🤬🤬бедная семья 💔; Словно в рабство попали; Спасибо за неравнодушие 🙏помогите этой женщине пожалуйста 😢; Это просто какой-нибудь сюр! 🤯🤯; Какая-то дичь, вообще бюрократией мозги запудрили...; Спасибо, за не безразличие; Боже какие-то ненормальные люди!».
Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.