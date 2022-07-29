Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Катя Осадчая, помогает украинцам найти близких, занимается делами своего фонда и активно освещает ситуацию в стране. Сейчас телеведущая полностью поглощена работой с пострадавшими.

Катерина в этот раз рассказала историю, которая запомнилась многим.

«Сегодня получила тысячи сообщений и отметок, что до вопиющего случая в Италии, когда родители стали заложниками бюрократической ловушки и хочется верить, что это недоразумения, иначе поверить в то, что документов от родителей недостаточно. (прямая речь мамы в карусели)

Сейчас дело за органами власти в Украине и этот вопрос обязательно решится, и дочь будет с мамой, но сколько ужаса, нервов и отчаяния для мамы, кроме уже существующего, принесла эта ситуация» - высказалась Катерина.

Известно, что делом уже лично занимается Дарья Герасимчук – уполномоченная президента Украины по правам ребенка.

В сети потрясены происходящим:

«Какой ужас😢 держитесь🙏; Какой ужас 🤬🤬бедная семья 💔; Словно в рабство попали; Спасибо за неравнодушие 🙏помогите этой женщине пожалуйста 😢; Это просто какой-нибудь сюр! 🤯🤯; Какая-то дичь, вообще бюрократией мозги запудрили...; Спасибо, за не безразличие; Боже какие-то ненормальные люди!».

Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.