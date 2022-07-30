Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська активно веде свій блог в Інстаграмі і досить відверта з користувачами мережі. Цього разу співачка вирішила показати свій похід на ринок та поділитися пам'ятними спогадами з дитинства.

"Я на ринку, ринки моя слабкість і мій краш. У дитинстві мама відправляла мене на базар і давала гроші, щоб купити щось смачненьке і я тоді почувала себе максимально дорослою. Люблю дуже цей галас, продукти, запах та натовп", - розповіла Оля Цибульська.

Вона також показала, що прикупила чорниці та кукурудзу. А також зізналася, що спілкувалася із друзями, які зараз перебувають в Америці. Ті скаржилися, що продукти там чудові на вигляд, але смаку у них просто нуль.

"Світ крокує до еко-продуктів. А у нас еко споконвічно. Росте на городі і дарує нам радість", - похвалилася Оля Цибульська.

Варто зазначити, що Оля Цибульська після нападу росії на Україну разом із чоловіком та сином переїхала у безпечне місце. Співачка займається волонтерською діяльністю. Лише нещодавно вони повернулися додому.

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