Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская активно ведет свой блог В Инстаграм и достаточно откровенна с пользователями сети. В этот раз певица решила показать свой поход на рынок и поделиться памятными воспоминаниями из детства.

"Я на рынке, рынки моя слабость и мой краш. В детстве мама отправляла меня на базар и давала деньги, чтобы купить что-то вкусненькое и я тогда чувствовала себя максимально взрослой. Люблю очень этот шум, продукты, запах и толпу", - рассказала Оля Цибульская.

Она также показала, что прикупила чернику и кукурудзу. А также призналась, что общалась с друзьями, которые сейчас находятся в Америке. Те жаловались, что продукты там прекрасны на вид, но вкуса у них просто ноль.

"Мир шагает к эко-продуктам. А у нас эко изначально. Растет на городе и дарит нам радость", - похвасталась Оля Цибульская.

Стоит отметить, что Оля Цибульская после нападения рф на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место. Певица занимается волонтерской деятельностью. Лишь недавно они вернулись домой.



Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.