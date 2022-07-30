Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская активно ведет свой блог В Инстаграм и достаточно откровенна с пользователями сети. В этот раз певица решила показать свой поход на рынок и поделиться памятными воспоминаниями из детства.
"Я на рынке, рынки моя слабость и мой краш. В детстве мама отправляла меня на базар и давала деньги, чтобы купить что-то вкусненькое и я тогда чувствовала себя максимально взрослой. Люблю очень этот шум, продукты, запах и толпу", - рассказала Оля Цибульская.
Она также показала, что прикупила чернику и кукурудзу. А также призналась, что общалась с друзьями, которые сейчас находятся в Америке. Те жаловались, что продукты там прекрасны на вид, но вкуса у них просто ноль.
"Мир шагает к эко-продуктам. А у нас эко изначально. Растет на городе и дарит нам радость", - похвасталась Оля Цибульская.
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Стоит отметить, что Оля Цибульская после нападения рф на Украину вместе с мужем и сыном переехала в безопасное место. Певица занимается волонтерской деятельностью. Лишь недавно они вернулись домой.
Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.
Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.
Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.