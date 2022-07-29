Це не тільки корисно та ситно, а й смачно.

Як повідомляє Politeka.net, кабачки - універсальний овоч, який можна смажити, тушити, запікати на мангалі, додавати в супи, а також готувати смачні оладки.

Переможець "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом кабачкових оладок з інгредієнтом, який подарує їм особливий смак.

Інгридієнти: 1 кабачок, 1 яйце, сіль, столова ложка сметани, 3-4 столові ложки борошна. Сушений кріп - скільки ваша душа бажає, але не більше розумного.

Спосіб приготування рецепту Євгена Клопотенка:

1.Кабачки натерти на великій тертці.

2.Додати яйце та сметану. Посолити.

3.Всипати борошно і додати кріп. Знову перемішати до однорідності.

4. Смажити потрібно в розігрітій олії десь по 1-2 хвилини з кожного боку.

5.Подавати як гарнір до м'яса або як самостійну страву зі сметаною.

"Не думайте, довіртеся мені. Вам сподобається... Можете піти далі і прокачувати кабачковий смак чим хочете: м'ята, часник, сир, гриби, кукурудза. Це та база, де всі ваші ігри мають сенс, бо кабачки більше відповідають за структурою і підлаштовуються під інші продукти", - додав Євген Клопотенко , запропонувавши користувачів мережі, намагатися поекспериментувати.

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