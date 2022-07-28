Кабачки такі, що гратимуть за вашими правилами.

Як повідомляє Politeka.net, консервація з кабачків найбільш популярна та універсальна. Вони підходять до будь-якого гарніру, а також досить смачні у самостійному вигляді.

Переможець "Майстер Шеф", український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом кабачків із кетчупом "Чилі" - вони в міру гострі, пікантні та дуже ароматні.

"Кабачки такі, що гратимуть за вашими правилами. Тому насолоджуйтесь ними взимку. Вони будуть і хрусткими, і насиченими, і пряними, і трохи гострими через чилі", - написав Євген Клопотенко .

Складові:

кабачки – 500г

вода - 300 мл

оцет – 2 ст.

сахар – 2 ст.л.

сіль - 1 ч.л.

кетчуп "чилі" - 1,5 ст .

гвоздика, горошина запашного перцю, кілька горошин чорного перцю, 1/3 ч.л. насіння фенхелю.

Спосіб приготування рецепту від Євгена Клопотенка:

1. Отже, щоб закрити 1 банку 750 мл: на 300 мл води додайте 1 ч.л. солі, 2ст.л. цукру, 1,5 ст.л. кетчуп чилі.

2. Прокип'ятіть все, вимкніть і додайте 2 ст.л. оцту.

3.У стерилізовану банку (тримайте 20 хвилин у духовці при температурі 180 градусів) кидаєте кабачки (500г, нарізані великими шматками), гвоздику, горошину запашного перцю, кілька горошин чорного перцю, 1/3 ч.л. насіння фенхелю, заливаєте маринадом і тримайте банку без кришки в окропі 10-15 хвилин.

4.Не забудьте окремо простерилізувати кришку і все готове.

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