Як повідомляє Politeka.net, іноді хочеться урізноманітнити своє меню і приготувати для сім'ї щось незвичайне. Український шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився простим рецептом сніданку – сендвіч Монте-Крісто.

"Все просто, зрозуміло, комфортно... Але, за фактом, це типу грінки, але прокачані, тому що всередині шинка, сир і солодка гірчиця... Ось на сніданок з кавою - саме те. Воно м'яке, насичене, тягнеться від сиру, пружне від шинки. У рота буде ейфорія", - написав Євген Клопотенко .

Сендвіч Монте-Крісто - це сендвіч з шинкою та сиром, обсмажений на сковороді або у фритюрі.

Інгредієнти: хліб (краще тостовий 4 скибочки), шинка (4 скибочки), сир твердий (2 скибочки), молоко (2 ст. л.), гірчиця (2 ст. л.), яйце (1 шт.), сіль.

Приготування:

Скибочки хліба змащуємо злегка гірчицею. На одну скибочку хліба кладемо шинку і сир, а потім накриваємо його другим шматочком хліба. Проробляємо те ж саме з хлібом, шинкою і сиром, що залишився.

У мисці збиваємо молоко, яйце і дрібку солі. Вмочуємо сендвічі в яєчно-молочну суміш і тримаємо в ній 30 секунд.

Розігріваємо сковороду із вершковим маслом, викладаємо на неї сендвічі та обсмажуємо близько 2 хвилин з кожного боку.

Знімаємо їх із сковороди, викладаємо на дошку та розрізаємо на трикутники.

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