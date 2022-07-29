Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Знаменитість також обожнює спорт і веде сторінку в соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанами найцікавішим. А цього разу Катя поділилася публікацією, в якій торкнулася мовного питання.

"Українська мова - топ. Я обіцяю, підтягнути. Друзі, лаятися через це не потрібно. Просто навчайте. Але поки що "привіт суржик", - написала Катя.

Фани подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Аналогічне обличчя. Ти маєш рацію", "А від суржика не можуть відстати", "Шо - це нормальне українське слово", "Та суржик це ван лав. Краще так, ніж російською", "Привіт із Закарпаття", "Але полтавський" суржик - саме те, що треба! Однозначно краще - ніж російська мова!", "Головне бути людиною. Але як показує практика, на жаль це дається складно і не кожному!", "Ну то млинець капець, ну якщо Я звик розмовляти суржиком і пролітають у мене в розмові російські слова. І якщо чесно я на це не звертаю уваги", "Лайк, респект тобі".

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