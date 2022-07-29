Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость также обожает спорт и ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Катя поделилась публикацией, в которой затронула языковой вопрос.

"Украинский язык - топ. Я обещаю, подтянуть. Друзья, ругаться из-за того не нужно. Просто учите. Но пока "привет суржик", - написала Катя.

Фаны посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Аналогичное лицо. Ты права", "А от суржика не могут отстать", "Шо - это нормальное украинское слово", "Та суржик это ван лав. Лучше так, чем на русском", "Привет из Закарпатья", "Но полтавский суржик - как раз то, что надо! Однозначно лучше – чем русский язык!", "Главное быть человеком. Но как показывает практика, к сожалению это даётся сложно и не каждому!", "Ну то блин капец, ну если Я привык разговаривать суржиком и пролетают у меня в разговоре русские слова. И если честно я на это не обращаю внимания", "Лайк, респект тебе".

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