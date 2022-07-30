Багато хто просили Ектора Хіменеса-Браво поділитися саме цим рецептом.

Як повідомляє Politeka.net, рис із куркою у кисло-солодкому соусі – візитна картка кожного ресторану китайської кухні. Беззмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачної курочки в кисло-солодкому соусі, яка точно припаде до смаку навіть найвибагливішому гурману.

"Багато хто просили мене поділитися саме цим рецептом. А хто я такий, щоб вам відмовити?", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

- 150 г куряче стегно;

– сіль та чорний мелений перець на ваш смак;

- 10 г кукурудзяного крохмалю;

- 60 г солодкий перець;

- 30 г цибуля та 30 г манго.

Для соусу:

- 50 мл томатної пасти;

- 20 мл оцет яблучний;

- 20-30 мл води;

- 30 г цукру.

Для презентації:

- Зелена цибуля;

- Кунжут.

Спосіб приготування рецепту від Ектора Хіменеса-Браво:

Ретельно натріть шматочки курки сіллю та перцем, змастіть кукурудзяним крохмалем.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину до хрусткої скоринки. Перекладіть курятину на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.

Поріжте невеликими шматочками цибулю, манго та солодкий перець. Злегка обсмажте.

У великій сковороді розігрійте томатну пасту, додайте води і розмішуйте до однорідності. Додайте цукор та яблучний оцет, продовжуючи помішуйте, щоб не пригоріло.

Доведіть соус до кипіння і коли він загусне, введіть курятину, цибулю, манго і солодкий перець.

Ретельно перемішайте м'ясо з соусом, перекладіть на тарілку і прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулькою і посипте кунжутним насінням. Смачного!

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