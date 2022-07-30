Як повідомляє Politeka.net, рис із куркою у кисло-солодкому соусі – візитна картка кожного ресторану китайської кухні. Беззмінний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом смачної курочки в кисло-солодкому соусі, яка точно припаде до смаку навіть найвибагливішому гурману.
"Багато хто просили мене поділитися саме цим рецептом. А хто я такий, щоб вам відмовити?", - зазначив Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- 150 г куряче стегно;
– сіль та чорний мелений перець на ваш смак;
- 10 г кукурудзяного крохмалю;
- 60 г солодкий перець;
- 30 г цибуля та 30 г манго.
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Для соусу:
- 50 мл томатної пасти;
- 20 мл оцет яблучний;
- 20-30 мл води;
- 30 г цукру.
Для презентації:
- Зелена цибуля;
- Кунжут.
Спосіб приготування рецепту від Ектора Хіменеса-Браво:
- Ретельно натріть шматочки курки сіллю та перцем, змастіть кукурудзяним крохмалем.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній курятину до хрусткої скоринки. Перекладіть курятину на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- Поріжте невеликими шматочками цибулю, манго та солодкий перець. Злегка обсмажте.
- У великій сковороді розігрійте томатну пасту, додайте води і розмішуйте до однорідності. Додайте цукор та яблучний оцет, продовжуючи помішуйте, щоб не пригоріло.
- Доведіть соус до кипіння і коли він загусне, введіть курятину, цибулю, манго і солодкий перець.
- Ретельно перемішайте м'ясо з соусом, перекладіть на тарілку і прикрасьте дрібно нарізаною зеленою цибулькою і посипте кунжутним насінням. Смачного!
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав вишуканий рецепт соусу нашвидкуруч.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив рецепт хрусткої курочки.
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