Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український та канадський ресторатор. Також зірка судить проект "Майстер Шеф", а ще веде сторінку в Інстаграм, де ділиться смачними рецептами.
Цього разу не став винятком, адже Ектор поділився рецептом курочки.
Рецепт курки по-корейськи.
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Ви знаєте як сильно люблю курку в кисло-солодкому, а це її прямий конкурент.
Все, що вам потрібно, це:
• Крильця – 1 кг;
• Борошно та крохмаль – для кляру;
Соус:
• Соєвий соус – 100 г
• Кетчуп - 50 гр
• Імбир – 20 г
• Часник – 10 г
• Рисовий оцет – 30 г
• Мед – 100 г
• Кунжут та зелень – за смаком", - написав Ектор.
Фани переглянули відео тисячі разів і написали коментарі:
"Дуже апетитний рецепт", "Хочеться спробувати, на вигляд дуже смачно", "Неперевершено", "Дуже смачно і добре виглядає".
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