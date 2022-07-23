Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом хрусткіх курячих крилець, опублікувавши рецепт у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український та канадський ресторатор. Також зірка судить проект "Майстер Шеф", а ще веде сторінку в Інстаграм, де ділиться смачними рецептами.

Цього разу не став винятком, адже Ектор поділився рецептом курочки.

Рецепт курки по-корейськи.

Поєднання хрусткої скоринки та ніжного, злегка солодкого соусу – це моя слабкість

Ви знаєте як сильно люблю курку в кисло-солодкому, а це її прямий конкурент.

Все, що вам потрібно, це:

• Крильця – 1 кг;

• Борошно та крохмаль – для кляру;

Соус:

• Соєвий соус – 100 г

• Кетчуп - 50 гр

• Імбир – 20 г

• Часник – 10 г

• Рисовий оцет – 30 г

• Мед – 100 г

• Кунжут та зелень – за смаком", - написав Ектор.

Фани переглянули відео тисячі разів і написали коментарі:

"Дуже апетитний рецепт", "Хочеться спробувати, на вигляд дуже смачно", "Неперевершено", "Дуже смачно і добре виглядає".

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