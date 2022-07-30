Как сообщает Politeka.net, рис с курицей в кисло-сладком соусе – визитная карточка каждого ресторана китайской кухни. Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной курочки в кисло-сладком соусе, которая точно придется по вкусу даже самому требовательному гурману.
"Многие просили меня поделиться именно этим рецептом. А кто я такой, чтобы вам отказать?", - отметил Эктор Хименес-Браво.
Ингредиенты:
– 150 г куриное бедро;
– соль и черный молотый перец на ваш вкус;
– 10 г кукурузного крахмала;
– 60 г сладкий перец;
– 30 г лук и 30 г манго.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Открыл дверь, увидел у себя дома бурятку": россияне поселяются в квартиры, выехавших из оккупации украинцев
Россияне этого не учли: местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными
Враг ведет наступление: где бои идут прямо сейчас и что происходит на линии фронта
"Нам не дадут выйти, нас бросили": обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона
Для соуса:
– 50 мл томатная паста;
– 20 мл уксус яблочный;
– 20-30 мл воды;
– 30 г сахара.
Для презентации:
– зеленый лук;
– кунжут.
Способ приготовления рецепта от Эктора Хименеса-Браво:
- Тщательно натрите кусочки курицы солью и перцем, смажьте кукурузным крахмалом.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней курятину до хрустящей корочки. Переложите курятину на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Порежте небольшими кусочками лук, манго и сладкий перец. Слегка обжарьте.
- В большой сковороде разогрейте томатную пасту, добавте воды и размешивайте до однородности. Добавте сахар и яблочный уксус, продолжая мешать, чтобы не пригорело.
- Доведите соус до кипения и когда он загустеет, введите в него курятину, лук, манго и сладкий перец.
- Тщательно перемешайте мясо с соусом, переложите на тарелку и украсьте мелко нарезанным зеленым лучком и посыпьте кунжутными семенами. Приятного аппетита!
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт хрустящей курочки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет необычного сочетания вкусов в бургере.