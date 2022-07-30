Как сообщает Politeka.net, рис с курицей в кисло-сладком соусе – визитная карточка каждого ресторана китайской кухни. Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусной курочки в кисло-сладком соусе, которая точно придется по вкусу даже самому требовательному гурману.

"Многие просили меня поделиться именно этим рецептом. А кто я такой, чтобы вам отказать?", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты:

– 150 г куриное бедро;

– соль и черный молотый перец на ваш вкус;

– 10 г кукурузного крахмала;

– 60 г сладкий перец;

– 30 г лук и 30 г манго.

Для соуса:

– 50 мл томатная паста;

– 20 мл уксус яблочный;

– 20-30 мл воды;

– 30 г сахара.

Для презентации:

– зеленый лук;

– кунжут.

Способ приготовления рецепта от Эктора Хименеса-Браво:

Тщательно натрите кусочки курицы солью и перцем, смажьте кукурузным крахмалом.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней курятину до хрустящей корочки. Переложите курятину на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Порежте небольшими кусочками лук, манго и сладкий перец. Слегка обжарьте.

В большой сковороде разогрейте томатную пасту, добавте воды и размешивайте до однородности. Добавте сахар и яблочный уксус, продолжая мешать, чтобы не пригорело.

Доведите соус до кипения и когда он загустеет, введите в него курятину, лук, манго и сладкий перец.

Тщательно перемешайте мясо с соусом, переложите на тарелку и украсьте мелко нарезанным зеленым лучком и посыпьте кунжутными семенами. Приятного аппетита!

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал изысканный рецепт соуса на скорую руку.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл рецепт хрустящей курочки.

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