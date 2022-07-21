Як повідомляє Politeka.net, кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився нереально крутим і смачним рецептом бургера. Такі бургери можна легко брати із собою в дорогу, на пікнік чи давати діткам до школи. Рецепт кулінар опублікував на своїй сторінці в мережі Інстаграм.
"Такого поєднання смаків у бургері я ще ніде не пробував. Б'юся об заклад він вам сподобається, зберігайте рецепт", - підписав рецепт Ектор Хіменес-Браво.
Основні інгредієнти:
• Булочка - 1 шт
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• Фарш – 150 грам
• Сіль перець
• Рукола – 10 грам
• Помідор – 20 грам
Інгедієнти для соусу: • В'ялені томати – 100 г • Арахіс – 30 г • Пармезан – 30 г • Олія з підв'ялених томатів • Сіль, перець
1. Перемішайте фарш із сіллю та перцем. Сформуйте круглі плоскі котлети та запікайте або обсмажте до готовності.
2. Змішайте всі інгредієнти для соусу в мисці до однорідного стану. Пройдіться блендером.
Збираємо бургер:
1.Різріжте булочку на дві частини по горизонталі, змастіть готовим соусом.
2. Покладіть руколу, після помідор і м'ясну котлету. Накрийте другою частиною булочки, змащеною у соусі.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував ефектне тренування у спортзалі.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
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