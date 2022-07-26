Як повідомляє Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво розповів, що голландський соус або голландез - один із основних соусів у французькій кухні. Неймовірно легкий та швидкий, його можна змішувати з травами, подавати до стейків, а також він чудово підходить до риби та страв з овочами.
Кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Інстаграм нереально крутим і смачним рецептом цього класичного соусу.
Інгредієнти для соусу голландез:
- жовток - 2 шт.
- лимонний сік - 1 ч. л.
- сіль та перець за смаком
- розтоплене вершкове масло - 50 г
- французька гірчиця - 1 ч. л.
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Спосіб приготування:
1.На водяній бані розтоплюємо вершкове масло, додаємо жовтки, сік лимона та сіль.
2. Перемішуємо.
3.Готуємо до стану густої сметани та знімаємо з вогню, не перестаючи помішувати.
4.Додаємо до цієї маси 4 ложки теплої води, перемішуємо і додаємо ще гірчицю.
5. Перемішуємо востаннє і можемо додавати соус до своїх страв, додав Ектор Хіменес-Браво
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив секрет незвичайного поєднання смаків у бургері.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.