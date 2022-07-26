Про що говорити, якщо вже в 1651 він згадувався в кулінарній книзі "Французький кухар", а кожен шеф, що поважає себе, зобов'язаний вміти приготувати його ідеально.

Як повідомляє Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво розповів, що голландський соус або голландез - один із основних соусів у французькій кухні. Неймовірно легкий та швидкий, його можна змішувати з травами, подавати до стейків, а також він чудово підходить до риби та страв з овочами.

Кулінар та суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Інстаграм нереально крутим і смачним рецептом цього класичного соусу.

Інгредієнти для соусу голландез:

жовток - 2 шт.

лимонний сік - 1 ч. л.

сіль та перець за смаком

розтоплене вершкове масло - 50 г

французька гірчиця - 1 ч. л.

Спосіб приготування:

1.На водяній бані розтоплюємо вершкове масло, додаємо жовтки, сік лимона та сіль.

2. Перемішуємо.

3.Готуємо до стану густої сметани та знімаємо з вогню, не перестаючи помішувати.

4.Додаємо до цієї маси 4 ложки теплої води, перемішуємо і додаємо ще гірчицю.

5. Перемішуємо востаннє і можемо додавати соус до своїх страв, додав Ектор Хіменес-Браво

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив секрет незвичайного поєднання смаків у бургері.

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