Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український актор та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений з красунею Вікторії, яка йому народила дочку, яку назвали Лізою. Малятко цього року закінчила перший клас, а в новому відео Вікторія показала талант дівчинки.

"Слухайте ріпчик від крихітки Лізі. Що хочеться сказати... Здається, ця мала заслуговує на Панаму від Калуш", - написала Вікторія.

Фанати переглянули ролик понад 16 тисяч разів і написали коментарі:

"Круто", "Вогонь-дівчинка. Росте нова зірочка", "Супер, талановита красуня", "Розумниця", "Крихітка", "Вона розумничка", "Захоплююсь вашою дочкою, молодчинка", "красуня, молодець) дуже дуже красиво ", "молодчинка... її настрій надихає далі жити...", "молодець, дуже добре і цікаво спостерігати за її захопленнями та діями", "Бозей, Ліза дуже добре співає!", "Лізі, ти дуже талановита дівчинка, молодець. Дай Бог тобі і всій твоїй родині, всього лише найкращого!!!!", "ой ці ямочки на щічках", "Чекаємо цю зірочку на сцені в мирний час", "Ліза, ти красуня і дуже талановита дівчинка. З нетерпінням чекаю від тебе нових треків.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" "примусила" доньку крутити м'яч на пальці заради ефектного кадру.

Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача із "Квартал 95" чесно відповіла, якою мовою розмовляє дочка

А ще Politeka писала, що дружина Ткача із "Квартал 95" розповіла, про що мріє з 24 лютого



