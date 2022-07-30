Як відомо, до медового місяця Лопес встигла наперед відзняти цікаві кадри для реклами свого бренду косметики. Зараз артистка відпочиває в Парижі з Беном Аффлеком та дітьми, святкуючи довгоочікуване весілля. А фанати обговорюють найкращі образи виконавиці.

Причому іншими кадрами Лопес збентежила фанатів, які не чекали на такі сміливі образи. Заради реклами свого бренду косметики артистка пішла на зухвалий крок - влаштувала зйомку у маленьких боді, купальниках і навіть взагалі без них похвалилася фігурою та підтягнутою шкірою.

Багато хто дивується квітучим виглядом 53-річної Лопес, яка тільки відсвяткувала день народження:

«Повна сміливість; цікавий вчинок; мене це радує; схоже, слід більше працювати щоб бути як вона; я б у її віці розсипалася; мені здається її праця приголомшливий ❤; вона правильно працювала; всі дивляться на тіло» - пишуть у мережі.

А нещодавно суперзірку знову підловили біля п'ятизіркового готелю в центрі Парижа разом із дітьми та коханим чоловіком. Пара, схоже, постійно приділяє прогулянкам з користю собі.

«Прощаючись із Парижем. Дженніфер помітили з цікавими аксесуарами та рідкісною сумкою для пікніка @hermes Kelly вартістю від 60 000 до 90 000 доларів при перепродажі» - сказано у підписі.

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