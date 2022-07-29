Як повідомляє Politeka.net, українці зафіксували артилерійські удари росіян у напрямку окупованої Оленівки. Атаку по бараках, де тримали полонених захисників України, було здійснено з боку окупантів. Крім того росіяни вдарили по громадській зупинці в Миколаєві. В обох випадках багато загиблих.

На ці терористичні акти росії звернула увагу телеведуча Маша Єфросиніна, закликавши Захід діяти.

Вона пригадала, що росіяни в Україні вбивають, ґвалтують, руйнують міста, проводять показові кастрації та знущаються з полонених. Телеведуча назвала окупантів - "неприборканим злом".

Маша Єфросиніна зазначила, що сьогодні проросійські сепаратисти заявили, що 40 військовополонених було вбито і 75 поранено внаслідок ракетного обстрілу табору для військовополонених в Оленівці. Ця в'язниця використовувалася для розміщення багатьох українських солдатів, які здалися два місяці тому на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

"Світ, ти, чорт візьми, знущаєшся??? Зупиніть цей жах! Досить дозволяти цим терористам існувати! Нема чого їх шкодувати та прощати. Просто дійте! Якщо ти не відчуваєш наш біль, просто подумай про свій біль, який занадто близький, якщо не діяти!", - звернулася Маша Єфросиніна із закликом.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.