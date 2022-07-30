Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка, як і інші українські знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Також Євген зараз активно їздить світом і пропагує українську кухню. Не забуває Клопотенко і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Євген прийшов на студію СТБ до Григорія Решетника.
"Новий Холостяк. Незабаром на СТБ. Хто чекає – шліть реакції вогонь", - написав Клопотенко.
"Ну що, я нарешті готовий відкрити таємницю, хто "Холостяк" - це я. Не можна було говорити, але нічого страшного, я перший, хто це проанонсує. Дуже скоро, чекайте", - сказав Клопотенко у новому сторісі Інстаграм.
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Повідомлялося, що Євген поділився кадрами, де показав квартиру та ялинку.
"Значить - це ялинка. Це - цукрова тростина. Це - комендантська година. А це я - людина, яка три дні не відкривала телеграм і зараз без п'яти 12. І я щойно з самого ранку розгріб усі повідомлення в телеграмі. Не те щоб багато роботи, говорю, просто ще є інші месенджери. Щось я звичайно переборщу", - сказав Клопотенко.
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