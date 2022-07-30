Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда, как и другие украинские знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также Евгений сейчас активно ездит по миру и пропагандирует украинскую кухню. Не забывает Клопотенко и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Евгений пришел на студию СТБ к Григорию Решетнику.

"Новый Холостяк. Скоро на СТБ. Кто ждет - шлите реакции огонь", - написал Клопотенко.

"Ну что, я наконец-то готов открыть тайну, кто "Холостяк" - это я. Нельзя было говорить, но ничего страшного, я первый, кто это проанонсирует. Очень скоро, ждите", - сказал Клопотенко в новом сторис Инстаграм.

Сообщалось, что Евгений поделился кадрами, где показал квартиру и елку.

"Значит - это елка. Это - сахарный тростник. Это - комендантский час. А это я - человек, который три дня не открывал телеграмм и сейчас без пяти 12. И я только что с самого утра разгреб все сообщения в телеграмме. Не то чтобы много работы, говорю, просто еще есть другие мессенджеры. Что-то я конечно перебарщиваю", - сказал Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет вкуснейших кабачковых оладий: достаточно одного ингридиента, чтобы вкус заиграл

А еще Politeka сообщала, что звезда "Мастер Шеф" Клопотенко поиздевался над россиянами с помощью украинских сырников

Также Politeka писала, что звезда "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл секрет оригинальных кабачков на зиму



