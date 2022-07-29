Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни", де в команді Наді Дорофєєвої переміг на проекті. Після початку війни зірка активно зайнявся благодійністю, збираючи гроші на вуличних концертах для ЗСУ, а його виступи збирали мільйони переглядів у Фейсбуці. Не забуває Сергій і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю, а також кадрами з особистого життя.

А цього разу Лазановський вирішив поділитися гарячим фото, з'явившись на ньому топлес. Зірка приснив штани, демонструючи спідню білизну.

"Готовий стати амбасадором нижньої чоловічої білизни", - написав Лазановський і додав смайлик, який зображував сміх, у своєму новому сторісі Інстаграм.

Повідомлялося, що Лазановський показав, через що його почали критикувати.

"Ганьба, поїхала за кордон, як тільки випустили. Ще й допомогти? Совісті немає взагалі", - написав чоловік під оголошеним збором Сергія.

"За кордон я поїхав не відпочивати. І не гасити тут місяць!", - написав критик.

"Щодо грошей, яких відбувався збір, то весь цей збір на Збройні сили України", - відповів Лазановський.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" попросив про допомогу українців після нещастя за кордоном

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