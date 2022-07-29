Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни", где будучи в команде Нади Дорофеевой победил на проекте. После начала войны звезда активно занялся благотворительностью, собирая деньги на уличных концертах для ВСУ, а его выступления собирали миллионы просмотров в Фейсбуке. Не забывает Сергей и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством, а также кадрами из личной жизни.

А в этот раз Лазановский решил поделится горячим фото, появившись на нем топлес. Звезда приснял штаны, демонстрируя нижнее белье.

"Готов стать амбассадором нижнего мужского белья", - написал Лазановский и добавил смайлик, который изображал смех, в своем новом сторис Инстаграм.

Сообщалось, что Лазановский показал, из-за чего его начали критиковать.

"Позор, уехал за границу, как только выпустили. Еще и помочь? Совести нет вообще", - написал человек под объявленным сбором Сергея.

"За границу я поехал не отдыхать. И не тусить тут месяц!", - написал критик.

"Относительно денег, которых происходил сбор, весь этот сбор на Вооруженные силы Украины", - ответил Лазановский.

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