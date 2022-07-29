Як пише Politeka.net, Ганна Андрійчук – відома українська модельєрка та подружка Насті Каменських. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Андрійчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася новим фото, де позувала в одній сорочці та з соняшником.

"Життя змінюється.

Відчуваю це з кожним днем ​​більше.

В умі дуже багато ідей.

Дуже хочеться підтримати нашу силу духу ще більше і так хочеться вже зараз все розповісти, але потрібно трохи почекати!", - написала Ганна.

Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:

"Просто чарівна", "Яка красива", "Дуже природна краса", "Квіточка", "Спокуслива", "Вогонь".

Повідомлялося, подружка Каменських зворушила патріотичним луком.

"Якщо свобода має ім'я, то це ім'я – Україна!

В мені тече українська кров, і я пишаюся тим, що я українка.

Була б моя воля, я б набила собі тата на лобі, щоб усі бачили, що я з найкращих країн у світі, і добре, що поки що є здоровий глузд", - написала Ганна.

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