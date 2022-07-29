Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук - известная украинская модельерка и подружка Насти Каменских. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Андрийчук и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась новым фото, где позировала в одной рубахе и с подсолнухом.
"Жизнь меняется.
Чувствую это с каждым днем больше.
В уме очень много идей.
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Очень хочется поддержать нашу силу духа еще больше и… так хочется уже сейчас все поведать, но нужно немного подождать!", - написала Анна.
Фаны поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Просто волшебная", "Какая красивая", "Очень естественная красота", "Цветочек", "Соблазнительная", "Огонь".
Сообщалось, подружка Каменских растрогала патриотическим луком.
"Если у свободы есть имя, то это имя – Украина!
Во мне течет украинская кровь, и я горжусь тем, что я украинка.
Была бы моя воля, я бы набила себе папу на лбу, чтобы все видели, что я из лучших стран в мире, и хорошо, что пока есть здравый смысл", - написала Анна.
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