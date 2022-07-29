Телеведуча Іванна Онуфрійчук, зірка "Танців із зірками", показала себе, вразивши виглядом та розповівши про стереотипи.

Як пише Politeka.net , Іванна Онуфрійчук - відома українська телеведуча, яка змінила Тіну Кароль у "Танцях зі зірками". Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу зірка поділилася фото, де була в топіці з вирізом та штанами. Іванна широко розставила ноги, підтримавши флешмоб.

"З дитинства нам нав'язували правила про те, якою має бути жінка, чим має займатися, що одягати та як виглядати.

Але жінки нікому й нічого не винні. Ми не повинні постійно виглядати презентабельно і бути такими, якими хоче нас бачити суспільство.

Ми можемо бути ніжними та тендітними, а можемо і сильними та вольовими.

І як нам сидіти, одягатися, поводитися вирішувати тільки нам.

Настав час відходити від застарілих стереотипів і рамок, в які нас все життя намагаються загнати", - написала Іванна.

Фани поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Неймовірна", "Красуня! Ніколи не забуду, допомогли мені з контактами волонтерів, коли я виявилася одна з дітьми за кордоном! Мільйон раз спасибі", "Дуже красива", "Влучно сказано".

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