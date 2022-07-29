Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая сменила Тину Кароль в "Танцях з зірками". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз звезда поделилась фото, где была в топике с вырезом и штанах. Иванна широко расставила ноги, поддержав флешмоб.
"С детства нам навязывали правила о том, какой должна быть женщина, чем должна заниматься, что одевать и как выглядеть.
Но женщины никому и ничего не должны. Мы не обязаны постоянно выглядеть презентабельно и быть такими, какими нас хочет видеть общество.
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Мы можем быть нежными и хрупкими, а можем и сильными и волевыми.
И как нам сидеть, одеваться, вести себя решать только нам.
Пора отходить от устаревших стереотипов и рамок, в которые нас всю жизнь пытаются загнать", - написала Иванна.
Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Невероятная", "Красотка! Никогда не забуду, помогли мне с контактами волонтеров, когда я оказалась одна с детьми за границей! Миллион раз спасибо", "Очень красивая", "Метко сказано".
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