Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, головна героїня шоу "Холостячка", яка після зйомок у серіалі закордоном зібралася з силами та повернулася додому. Ксенія також готує сина до дорослого життя і намагається йому розповідати про те, що відбувається коректно.

«Ви дуже часто питаєте мене, як мені вдається не злитися з практикою та медитувати вже три роки регулярно. Справа в тому, що Крія йога – це практика самореалізації. Саме той момент, коли я вирішила йти за ним, що мені подобається, змінився все.

Кажуть, треба знайти себе, а я вважаю, себе треба впізнати. А для цього в житті треба діяти, пробувати різне, використовувати можливості», - каже Ксенія.

Раніше Ксенія приєдналася до флешмобу для підтримки Першої леді Олени Зеленської. Кадр із фотосесії з нею не сподобався людям, які заявили: треба сидіти, як дівчина.

"Зрада чи перемога? Мені здається нам настав час заглибитися у вивчення теми зради, надто часто вона йде в історії нашого народу. Як би не було дивно про це говорити, але українці, що з вами не так?! ⠀ Вам мало що «росіяни» пачками вбивають нас, позбавляють майбутнього, знищують культуру, наносять непоправні травми на покоління вперед? Вам недостатньо крові та жерсті ? ?", - звернулася Ксенія Мішина до всіх українців.

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