"Холостячка" Ксения Мишина рассказала, что у нее сейчас происходит с Александром Эллертом, с которым она проводила вместе время в Буковели.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостяка". На проекте победил Александр Эллерт, а после шоу пара начала строить отношения. Но пара долго вместе не смогла пробыть и разошлась. Как оказалось, на этом история не закончилась. Об этом Мишина рассказала в интервью Григорию Решетнику в программе "Как ты?".

"В Буковеле во время войны вы были снова парой?", - спросил Григорий.

"Мы не говорили об этом, просто были вместе", - сказала в ответ Ксения.

Григорий отметил, что каждая точка в отношениях Мишиной и Эллерта превращается в запятую и пара снова пытается что-то создать.

"Слушай, ну я всегда рассказываю правду. Если на тот момент, когда я давала интервью это была точка, я говорила, что это была точка. Через некоторое время, несколько месяцев, понимаешь, там снова как-то общение налаживалось. Ну, Саша, он всегда был где-то рядом. Но были очень такие критические моменты, когда мы оба понимали, что нужно быть отдельно. Расходились, потом немного начинали, потом снова расходились", - поделилась Мишина.

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