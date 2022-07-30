Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка", которая после съемок в сериале заграницей собралась с силами и вернулась домой. Ксения также подготавливает сына ко взрослой жизни и старается ему рассказывать о происходящем корректно.

«Вы очень часто спрашиваете меня, как мне удается не злиться с практикой и медитировать уже три года регулярно. Все дело в том, что Крия йога – это практика самореализации. А именно тот момент, когда я решила идти за ним, что мне нравится, изменился все.

Говорят, надо найти себя, а я считаю, себя надо узнать. А для этого в жизни надо действовать, пробовать разное, использовать возможности» - говорит Ксения.

Ранее Ксения присоединилась к флэшмобу для поддержки Первой леди Елены Зеленской. Кадр из фотосесии с ней не понравился людям, которые заявили: надо сидеть, как девушка.

"Зрада или перемога?Мне кажется нам пора углубиться в изучение темы измены, слишком часто она уходит в истории нашего народа. Как бы ни было странно об этом говорить, но украинцы, что с вами не так?! ⠀ Вам мало что «русские» пачками убивают нас, лишают будущего, уничтожают культуру, наносят непоправимые травмы на поколение вперед? Вам недостаточно крови и жести? Вы не понимаете, что пока для нас норма лить желчь и токсичные отходы на своих же, мы помогаем врагу! Вы понимаете смысл слова ОБЪЕДИНАТЬСЯ?", - обратилась Ксения Мишина ко всем украинцам.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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