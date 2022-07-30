Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі - відома 57-річна модель та актриса, яка з'являється на нових зйомках не так часто, проте завжди привертає увагу. Шанувальники люблять обговорювати образи артистки, адже нещодавно вона зголосилася старіти природно.

Підтвердженням цього став кадр, на якому Моніка у квітчастій блузці з вишивкою та сіточкою демонструє вдалий та модний образ без зайвого фотошопу. Макіяж Моніка вибирає досить простий і не приховує глибоких зморшок або змін у зовнішності.

Артистці подобається показувати, як вона змінюється з роками. Моніка також підкреслила, що ніколи не сиділа на дієтах і їй все ще подобається хвилювати свідомість шанувальників одним лише вбранням.

Водночас, лоч Моніки, 17-річна, Діва Кассель стала відома відразу після першої появи на червоній доріжці. Дівчина отримала кілька пропозицій від модних будинків та стала моделлю, як і її мама.

Після того, як дівчина долучилася до світського життя, знайомства та корисні зустрічі не змусили на себе чекати. На одній і таких Діва зустріла свого молодика, який з нею досі і також працює моделлю.

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