Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная 57-летняя модель и актриса, которая появляется на новых съемках не так часто, однако всегда привлекает внимание. Поклонники любят обсуждать образы артистки, ведь недавно она заявила о желании стареть естественно.
Подтверждением этому стал кадр, на котором Моника в цветастой блузке с вышивкой и сеточкой демонстрирует удачный и модный образ без лишнего фотошопа. Макияж Моника выбирает довольно простой и не скрывает глубокие морщины или перемены во внешности.
Артистке нравится показывать, как она меняется с годами. Моника также подчеркнула, что никогда не сидела на диетах и ей все еще нравится будоражить сознание поклонников одним лишь нарядом.
В тоже время, лочь Моники, 17-летняя, Дева Кассель стала известна сразу же после первого появления на красной дорожке. Девушка получила несколько предложений от модных домов и стала моделью, как и ее мама.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Удар по бараку с защитниками "Азовстали", раскрыты настоящие мотивы оккупантов: "Сгорели в кроватях"
«Люди не смогли выбраться»: названо количество жертв сильного пожара в Москве
"Нам не дадут выйти, нас бросили": обнародовано видеообращение российских оккупантов из Херсона
53-летняя Лопес в "дырявом" боди изумила состоянием фигуры вблизи: "Высший сорт"
После того, как девушка приобщилась к светской жизни, знакомства и полезные встречи не заставили себя ждать. На одной и таких Дева встретила своего молодого человека, который с ней до сих пор и также работает моделью.
Напомним, "Нам всем нужно": экс-жена Потапа Горовая придумала, как подарить украинцам поддержку.
Как сообщала Politeka, "Проникает в сердце": "Холостячка" Мишина рассказала о своих "эмоциональных качелях".
Также Politeka писала, что "Девушки, знайте…": ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.