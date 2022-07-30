Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная 57-летняя модель и актриса, которая появляется на новых съемках не так часто, однако всегда привлекает внимание. Поклонники любят обсуждать образы артистки, ведь недавно она заявила о желании стареть естественно.

Подтверждением этому стал кадр, на котором Моника в цветастой блузке с вышивкой и сеточкой демонстрирует удачный и модный образ без лишнего фотошопа. Макияж Моника выбирает довольно простой и не скрывает глубокие морщины или перемены во внешности.

Артистке нравится показывать, как она меняется с годами. Моника также подчеркнула, что никогда не сидела на диетах и ей все еще нравится будоражить сознание поклонников одним лишь нарядом.

В тоже время, лочь Моники, 17-летняя, Дева Кассель стала известна сразу же после первого появления на красной дорожке. Девушка получила несколько предложений от модных домов и стала моделью, как и ее мама.

После того, как девушка приобщилась к светской жизни, знакомства и полезные встречи не заставили себя ждать. На одной и таких Дева встретила своего молодого человека, который с ней до сих пор и также работает моделью.

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