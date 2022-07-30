Експерт шоу "Зважені та щасливі", фітнес-тренер Марина Боржемська, яка пропустила день народження своєї доньки від боксера В'ячеслава Узелкова, вразила зізнанням.

На своїй сторінці в Instagram Марина розмістила щемливий у пост, у якому розповіла, що її донька Олівія була в іншій країні та святкувала своє 10-річчя без мами, але це ніщо, порівняно з проблемами інших людей.

"Вперше я пропустила день народження моєї Олівії. Ми були у різних містах, у різних країнах. Але думками та серцем я завжди поруч, і моя доросла дівчинка це знає та розуміє. Та я хотіла б, щоб це було найбільшим нашим смутком у житті - бути окремо у святковий день", — розповідає Боржемська.

Марина розмістила підбірку трагічних фото, на яких батьки прощаються зі своїми дітьми, що загинули в рехультаті широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

"Я дивлюся на фото батьків, які втрачають своїх дітей кожного дня. Коли окупанти вбивають наше майбутнє, коли батьки стоять на похоронах власних дітей - це найгірше, що може бути для нас. Моє серце обливається кров’ю. Як мама, як українка я розумію, що кожен переживає ті самі почуття", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Боржемська також звернулася до українців із важливим закликом.

"Наші любі дітки, наші янголятка, нехай вам буде там спокійно. Батькам сил пережити те, що вони насправді не повинні переживати. Якщо у вас ще є можливість, їдьте із зон бойових дій. Наші ЗСУ будуть йти у контрнаступ і ми їм маємо допомогти. Головна допомога - не заважати", — додала Марина.

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