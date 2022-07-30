На своей странице в Instagram Марина разместила щемящий в пост, в котором рассказала, что ее дочь Оливия была в другой стране и праздновала свое 10-летие без мамы, но это ничто по сравнению с проблемами других людей.

"Впервые я пропустила день рождения моей Оливии. Мы были в разных городах, в разных странах. Но мыслями и сердцем я всегда рядом, и моя взрослая девочка это знает и понимает. Но я хотела бы, чтобы это было самой нашей печалью в жизни - быть отдельно в праздничный день", - рассказывает Боржемская.

Марина разместила подборку трагических фото, на которых родители прощаются со своими детьми, погибшими в результате широкомасштабного вторжения рф в Украину.

"Я смотрю на фото родителей, которые теряют своих детей каждый день. Когда оккупанты убивают наше будущее, когда родители стоят на похоронах собственных детей - это самое худшее, что может быть для нас. Мое сердце обливается кровью. Как мама, как украинка я понимаю, что каждый испытывает те же чувства", — подчеркнула звезда "Зважені та щасливі".

Боржемская также обратилась к украинцам с важным призывом.

"Наши милые детки, наши ангелочки, пусть вам будет там спокойно. Родителям сил пережить то, что они на самом деле не должны переживать. Если у вас еще есть возможность, уезжайте из зон боевых действий. Наши ВСУ будут идти в контрнаступление и мы им должны помочь. Главная помощь - не мешать", - добавила Марина.

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