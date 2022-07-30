Марія розповіла про останні зустрічі, які проводила на важливому заході.

Як повідомляє Politeka.net , відома українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує відвідувати важливі заходи, які покликані допомогти українцям. Ведуча показала, як була присутня на спеціальному матчі та з якими людьми зустрілася.

«У Ліверпулі пройшов благодійний матч. Традиційно, захід супроводжувався мистецьким перфомансом за участю зірок світового масштабу разом із українськими переселенцями, які були змушені залишити свої будинки через війну.

Особисто для мене всі заходи – це ще можливість обіймати наших жінок, які зараз змушені жити у всьому світі. Це ранок знову принесло сльози і вже фізичну нудоту від того, що ці тварюки роблять з нашими людьми» - висловилася Єфросиніна.

Єфросиніна також висловилася, що окупанти продовжують поводитися, як останні терористи.

"Світ, ти, чорт візьми, знущаєшся??? Зупиніть цей жах! Досить дозволяти цим терористам існувати! Нема чого їх шкодувати і прощати. Просто дійте! Якщо ти не відчуваєш наш біль, просто подумай про свій біль, який занадто близький, якщо не діяти!", - звернулася Маша Єфросиніна із закликом.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.