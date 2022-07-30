Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает посещать важные мероприятия, которые призваны помочь украинцам. Ведущая показала, как присутствовала на специальном матче и с какими людьми встретилась.
«В Ливерпуле прошел благотворительный матч. Традиционно, мероприятие сопровождалось художественным перфомансом с участием звезд мирового масштаба вместе с украинскими переселенцами, которые были вынуждены оставить свои дома из-за войны.
Лично для меня все мероприятия – это еще возможность обнимать наших женщин, которые сейчас вынуждены жить по всему миру. Это утро снова принесло слезы и уже физическую тошноту от того, что эти твари делают с нашими людьми» - высказалась Ефросинина.
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Ефросинина также высказалась, что оккупанты продолжают вести себя, как последние террористы.
"Мир, ты, чёрт возьми, издеваешься??? Остановите этот ужас! Хватит позволять этим террористам существовать! Незачем их жалеть и прощать. Просто действуйте! Если ты не чувствуешь нашу боль, просто подумай о своей боли, которая слишком близко, если не действовать!", - обратилась Маша Ефросинина с призывом.
Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.
Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.
Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.