Мария рассказала о последних встречах, которые проводила на важном мероприятии.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает посещать важные мероприятия, которые призваны помочь украинцам. Ведущая показала, как присутствовала на специальном матче и с какими людьми встретилась.

«В Ливерпуле прошел благотворительный матч. Традиционно, мероприятие сопровождалось художественным перфомансом с участием звезд мирового масштаба вместе с украинскими переселенцами, которые были вынуждены оставить свои дома из-за войны.

Лично для меня все мероприятия – это еще возможность обнимать наших женщин, которые сейчас вынуждены жить по всему миру. Это утро снова принесло слезы и уже физическую тошноту от того, что эти твари делают с нашими людьми» - высказалась Ефросинина.

Ефросинина также высказалась, что оккупанты продолжают вести себя, как последние террористы.

"Мир, ты, чёрт возьми, издеваешься??? Остановите этот ужас! Хватит позволять этим террористам существовать! Незачем их жалеть и прощать. Просто действуйте! Если ты не чувствуешь нашу боль, просто подумай о своей боли, которая слишком близко, если не действовать!", - обратилась Маша Ефросинина с призывом.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.