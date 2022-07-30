Як пише Politeka.net, ведучий поділився враженнями про курс підготовки цивільного населення в умовах міста під час війни,
Педан підкреслив, що курс не має нічого спільного з ЗСУ або теробороною. Програма розроблена для цивільних. Усі курсанти за 2 тижні мали 8 занять та заліки.
«Важливо в наш час бути у добрій силовій формі, бо не знаєш, що завтра станеться, куди доведеться тікати, стрибати, ховатися тощо. Далі психологічна підготовка, курс лекцій з інформаційної безпеки, зустріч із ДСНС з мінної безпеки», - розповів ведучий.
Педан також повідомив, що на курсах навчають до медичної підготовки - як допомагати собі і людям навколо при складних ситуаціях: зупиняти кровотечу, проводити вентиляцію легень і серця тощо.
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Крім того, в курс входили роботи з короткоствольною зброєю, травматичними пістолетами.
«Мені здається, що зараз і хлопці мають знати та розуміти, як поводитися зі зброєю, звичайно, знати техніку безпеки, щоб не завдати нікому шкоди. Дуже задоволений курсом. Спілкувався з курсантами та почув гарний фідбек. Приємно, що курс зайшов нашим першопрохідникам», – поділився враженнями Олександр.
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