Як пише Politeka.net , Тіна Кароль - відома українська співачка, яка вже дещо проводить закордоном. Артистка виступає на благодійних концертах, відкрила свій фонд і почала більше спілкуватися з шанувальником.

Зараз у артистки проходить безліч концертів та виступів для підтримки українців, учора ввечері вона заспівала перед футбольним матчем. Спеціально для цього Кароль також обрала оригінальну дизайнерську сукню із зображенням прапора нашої країни.

"Гімн України! Ліверпуль» - коротко пише Кароль.

У мережі обговорили виступ:

«Тіна ти найкраща 💙💛 перемога по Україні; Потужно до сліз ❤️; Пишаюся 🇺🇦❤; Найкраще виконання гімну ... до мурашок; Мурашки та сльози😍 Наша гордість❤️; Плаття, Сукня; Найкраще виконання гімну; Неймовірна; Дуже красиво 🔥; 😍 дуже красиво; Супер! Дуже потужно, плакала❤️😢👏; Незрівнянно з вашим виконанням 😍».

Зазначимо, зараз артистка також займається своїм фондом, створеним заради підтримки українців. Щоб поспілкуватися з фанатами та дізнатися більше про те, що відбувається в країні, Кароль влаштувала віртуальну зустріч.

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