Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица, которая уже несколько проводит заграницей. Артистка выступает на благотворительных концертах, открыла свой фонд и стала больше общаться с поклонником.
Сейчас у артистки проходит множество концертов и выступлений для поддержки украинцев, вчера вечером она спела перед футбольным матчем. Специально для этого Кароль также выбрала оригинальное дизайнерское платье с изображением флага нашей страны.
«Гимн Украины! Ливерпуль» - коротко пишет Кароль.
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«Тина ты лучшая 💙💛 победа по Украине; Мощно к слезам❤️; Горжусь🇺🇦❤; Лучшее исполнение гимна ... до мурашек; Мурашки и слезы😍 Наша гордость❤️; Платье; Самое лучшее исполнение гимна; Невероятная; Очень красиво🔥; 😍 очень красиво; Супер! Очень мощно, плакала❤️😢👏; Бесподобно с вашим исполнением 😍».
Отметим, сейчас артистка также занимается своим фондом, который создан ради поддержки украинцев. Чтобы пообщаться с фанатами и узнать больше о том, что происходит в стране, Кароль устроила виртуальную встречу.
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