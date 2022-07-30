Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом з ним вона виховує двох маленьких синів. Зараз Ганна вирушила на відпочинок із ними та батьками.

Оскільки Ганна травмувала ногу, пересуватися їй доводиться на милицях найчастіше. Також артистка зауважила, що навіть такі щасливі моменти у цій відпустці завжди є.

Анна не залишилася осторонь після нагоди з критикою нових фото Олени Зеленської. Нагадаємо, днями фотографія Олени Зеленської на обкладинці глянцю Vogue викликала ажіотаж у соцмережах. Прискіпливі люди заявили, що поза Олени недостатньо жіночною і зовсім не підходить леді.

У відповідь артистки з усього світу та звичайні жінки вирішили дати відсіч таким критикам. Не залишилася осторонь і Ганна, показавши підбоку своїх фото у сміливих позах.

"Таких у мене багато" – висловилася Ганна.

Також Ганна подякувала тим, завдяки кому має можливість мирно відпочити та побути з дітьми та близькими.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла, як працювала в магазині та заінтригувала рідкісним кадром із чоловіком.

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