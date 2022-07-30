Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук -украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе с ним она воспитівает двух маленьких сіновей. Сейчас Анна отправилась на отдых с ними и родителями.
Поскольку Анна травмировала ногу, передвигаться ей приходится на костылях чаще всего. Также артистка подметила, что даже так счастливые моменты в этом отпуске всегда есть.
Анна не осталась в стороне после случая с критикой новых фото Елены Зеленской. Напомним, на днях фотография Елены Зеленской на обложке глянца Vogue вызвала ажиотаж в соцсетях. Придирчивые люди заявили, что поза Елены недостаточно женственная и совсем не подходит леди.
В ответ артистки со всего мира и обычные женщины решили дать отпор таким критикам. Не осталась в стороне и Анна, показав подбоку своих фото в смелых позах.
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"Таких у меня много" - высказалась Анна.
Также Анна поблагодарила тех, благодаря кому имеет возможность мирно отдохнуть и побыть с детьми и близкими.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" рассказала, как работала в магазине и заинтриговала редким кадром с мужем
Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на подпорченный отпуск с детьми
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" в купальнике Барби пожаловалась на фигуру