Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – успішна українська актриса, головна героїня шоу "Холостячка", тільки нещодавно вона повернулася до України після зйомок закордоном. Спочатку Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування та підтримує українців.

«Так хочеться прокинутися і зрозуміти, що все побачене і те, що дізнався вчора, було просто сном… Темрява хоче зруйнувати нас, але ми маємо бути сильнішими. Ми повинні самі програмувати себе на перемогу, на добре, те, що зможе порадувати.

Прямо, як прокидаєтеся, бажайте собі гарного дня. Промовляйте те, що хочете, щоб воно трапилося у майбутньому» - розмірковує Ксенія.

«Ви дуже часто питаєте мене, як мені вдається не злитися з практикою та медитувати вже три роки регулярно. Справа в тому, що Крія йога – це практика самореалізації. Саме той момент, коли я вирішила йти за ним, що мені подобається, змінився все.

Кажуть, треба знайти себе, а я вважаю, себе треба впізнати. А для цього в житті треба діяти, пробувати різне, використовувати можливості», - каже Ксенія.

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