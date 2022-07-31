Ксения высказалась о том, как настроить себя на позитив.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, главная героиня шоу "Холостячка", только недавно она вернулась в Украину после съемок заграницей. Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания и поддерживает украинцев.

«Так хочется проснуться и понять, что все увиденное и то, что узнал вчера, было просто сном… Тьма хочет разрушить нас, но мы должны быть сильнее. Мы должны сами программировать себя на победу, на хорошее, на то, что сможет порадовать.

Прямо, как просыпаетесь, желайте себе хорошего дня. Проговаривайте то, что хотите, чтоб оно случилось в будущем» - рассуждает Ксения.

«Вы очень часто спрашиваете меня, как мне удается не злиться с практикой и медитировать уже три года регулярно. Все дело в том, что Крия йога – это практика самореализации. А именно тот момент, когда я решила идти за ним, что мне нравится, изменился все.

Говорят, надо найти себя, а я считаю, себя надо узнать. А для этого в жизни надо действовать, пробовать разное, использовать возможности» - говорит Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина поразила новым откровением после возвращения на родину: "Проникает в самую глубь..."

Как сообщала Politeka, "С возвращением": "Холостячка" Мишина после месяцев за границей приехала в Украину, фото.

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