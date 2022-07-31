Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар та зірка "Майстер Шеф". Знаменитість активно веде сторінку в Інстаграмі, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу Ольга поділилася фото, де сиділа на сходах, підтримавши флеш-моб.
"Sitlikeagirl і з яйцями!
якщо що – вони вже сталеві!
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Тримаємося дівчата та хлопці!", - написала Ольга.
Фанати, включаючи Ектора Хіменес-Браво та Володимира Ярославського, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ольга the best!!! Крута дівка!!!!", "Ось це вже крутяк", "Бо з Миколаєва. Спасибі Шеф", "Оля, Ви велика молодець", "Наша улюблена тендітна та крута Оля", "Оля , треба було взяти яйця білого кольору, щоб цибуля була досконала!", "Молодець, яйця наш новий символ. Таємний знак: мужики все ламають, а жіночу справу пускати в Україну нові душі. Слава нації!", "Люблю цей флешмоб.
Дівчатка і не такі вже й дівчата", "Олю, просто ти вогонь".
Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" показала, що її розгнівалося за кордоном.
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" стривожила зізнанням про свій жахливий стан
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала дочку, що підросла, далеко від батьківщини.