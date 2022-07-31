Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар и звезда "Мастер Шеф". Знаменитость активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.
А в этот раз Ольга поделилась фото, где сидела на ступеньках, поддержав флеш-моб.
"Sitlikeagirl и с яйцами!
если что - они уже стальные!
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Держимся девушки и парни!", - написала Ольга.
Фанаты, включая Эктора Хименес-Браво и Владимира Ярославского поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ольга the best!!! Крутая девка!!!!", "Вот это уже крутяк", "Бо из Николаева. Спасибо Шеф", "Оля, Вы большая молодец", "Наша любимая хрупкая и крутая Оля", "Оля, надо было взять яйца белого цвета, чтобы лук был совершен!", "Молодец, яйца наш новый символ. Тайный знак: мужики все ломают, а женское дело пускать в Украину новые души. Слава нации!", "Обожаю этот флешмоб.
Девочки и не такие уж девочки", "Оля, просто ты огонь".
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