Ганна показала свою опору та підтримку, яка допомагає їй з усім упоратися.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - популярна актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Ганна часто розповідає в Інстаграм про своє життя, ділиться розповідями про себе та спілкується з шанувальниками.

Нагадаємо, Саліванчук Ганна Валеріївна народилася 17 серпня 1985 року у Хмельницькій області України, у містечку Шепетівка. Її мама – Любов Михайлівна раніше колись працювала у торгівлі, але заради дітей пожертвувала своєю кар'єрою.

Батьки всіляко підтримували доньку в бажанні досягти намічених цілей, тому Саліванчук ставиться до сім'ї з великим трепетом. Артистка нещодавно вирушила з батьками на відпочинок і також захопила схожістю зі своєю мамою:

«Моє Кохання, яке допомагає завжди!» – пише Ганна.

Анна не залишилася осторонь після нагоди з критикою нових фото Олени Зеленської. Нагадаємо, днями фотографія Олени Зеленської на обкладинці глянцю Vogue викликала ажіотаж у соцмережах. Прискіпливі люди заявили, що поза Олени недостатньо жіночною і зовсім не підходить леді.

У відповідь артистки з усього світу та звичайні жінки вирішили дати відсіч таким критикам. Не залишилася осторонь і Ганна, показавши підбоку своїх фото у сміливих позах.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла, як працювала в магазині та заінтригувала рідкісним кадром із чоловіком.

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