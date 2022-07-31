Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак і колишній чоловік Наді Дорофєєвої. Пара була понад 10 років разом, але після початку війни вирішила розійтися як і їхні найкращі друзі – Катя та Михайло Кацуріни, ресторатори. Після цього Надю помітили разом із Михайлом на відпочинку у Барселоні, після чого оголосили, що вони разом. А Дантес почав дуже часто світитися з Дашею. Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
А цього разу Дантес вирішив записати сторис із автомобіля.
"Як же я обожнюю наших людей. Сьогодні стою на кордоні, їду у справах одного благодійного фонду (про нього розповім трохи пізніше). І до мене, у черзі машин, спочатку підійшла жінка, потім діти і принесли цукерки та нектарини, щоб я не зголодніло).
"Зараз стою на кордоні, тому що їду у справах одного благодійного фонду, я розповім про нього пізніше, але в черзі машин до мене підбігли спочатку жінка, а потім діти, і принесли мені цукерки та нектарини, щоб я не зголоднів", - сказав Дантес.
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Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою показав своє холостяцьке житло .
А ще Politeka повідомляла, що Дантес вразив пікантною історією та фото, як виглядав задовго до популярності.
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