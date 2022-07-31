Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и бывший муж Нади Дорофеевой. Пара была более 10 лет вместе, но после начала войны решила разойтись как и их лучшие друзья - Катя и Миша Кацурины, рестораторы. После этого Надю заметили вместе с Михаилом на отдыхе в Барселоне, после чего объявили, что они вместе. А Дантес начал очень часто светиться с Дашей. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Дантес решил записать сторис из автомобиля.

"Как же я обожаю наших людей. Сегодня стою на границе, еду по делам одного благотворительного фонда (о нем расскажу немного позже). И ко мне, в очереди машин, сначала подошла женщина, потом дети и принесли конфеты и нектарины, чтобы я не проголодался).

"Сейчас стою на границе, потому что еду по делам одного благотворительного фонда, я расскажу о нем позже, но в очереди машин ко мне подбежали сначала женщина, а потом дети, и принесли мне конфеты и нектарины, чтобы я не проголодался", - сказал Дантес.

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